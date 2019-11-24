الأحد.. نظر طعون رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا، والمقامة من رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية والمتضمنة فرض عقوبات عليه واعتماد الجمعية العمومية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الأحكام الصادرة بشأن الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك على وقفه من اللجنة الأوليمبية والجمعية العمومية للزمالك.

وقالت المحكمة، إنها قضت بقبول الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك بشأن بطلان العقوبات التي وقعتها عليه اللجنة الأوليمبية، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.

Advertisements

وأمرت المحكمة، إعادة الطعون في الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات، مؤكدة أن اللجنة الأوليمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضي لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.

كما قضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك بشأن حل اللجنة الأوليمبية.

وقالت المحكمة "إذا كانت اللجنة لم تلتزم بالمواعيد التي حددها القانون لإقرار لائحة نظامها الأساسي إلا أن الجمعية العمومية للجنة -صاحبة الاختصاص- صححت ذلك الخطأ بإيجازتها لتلك اللائحة.

وبشأن طعون الجمعية العمومية للزمالك، قضت المحكمة سابقًا بقبول الطعنين اللذين طالبا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس الماضي نافذة فيما عدا تعديل النظام الأساسي لنادي الزمالك، لأن تعديل اللائحة يقتضي موافقة اللجنة الأوليمبية.