يحسن بيئة التعلم ويحرب الكثافة.. 10 معلومات عن الفصول الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنين بدء توفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل. وينشر الخليج 365 ابرز معلومات عن الفصل الذكي: - فصل دراسي متنقل - يحتوي على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز. - سهل التجميع وقوي. - أحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول Advertisements - يستخدم في الاماكن عالية الكثافة وأيضا الأماكن قليلة السكان - يساهم في تحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب - تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير - يحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس. - يحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية. - يصنف على أنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية.

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