الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية

الأحد 24 نوفمبر 2019

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 60 فلسطينيا في الضفة الغربية بزعم الاشتباه بمشاركتهم في نشاطات مناهضة للاحتلال.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مساء السبت، إنه اعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، للاشتباه بمشاركتهم بنشاطات شعبية.

وأضاف البيان أنه "تم تحويلهم للتحقيق لدى قوات الأمن"، فيما لم يحدد المدن التي تمت فيها هذه الاعتقالات.

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وبحسب إحصائيات رسمية فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 5000 أسير فلسطيني في سجونه.

ومن ناحية أخرى قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلا لعائلة أبو شمسية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة طفل عمره عام ونصف بحجر في رأسه، ونقل إلى المستشفى.

وأوضح أنه في حادثة أخرى اعتدى "مستوطنون على طاقم إسعاف تابع للجمعية خلال تقديمه الإسعاف الأولية لأحد المواطنين في البلدة القديمة بالخليل".