شكرا لقرائتكم أنباء عن قتيلين في بغداد والناصرية ومواجهات في كربلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواترت أنباء عن سقوط قتيلين في اشتباكات بين متظاهرين والأمن في بغداد والناصرية ليل السبت، فضلا عن اندلاع مواجهات في ساحات كربلاء.

وتداول ناشطون مدنيون لقطات مصورة من ساحة الوثبة تظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، وسط عمليات كر وفر نجحت خلالها قوات الأمن في استعادة جسر الأحرار ودفعِ المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك.

المواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح وفق وسائل إعلام ومنظمات مدنية.

وفي وقت سابق قالت وكالة الأسوشيتيد بريس إن متظاهرا سقط قتيلا بينما أصيب اكثر من 10 بجروح في اشتباكات قرب جسر الأحرار.

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وجنوبا ، أكدت مصادر العربية مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص بحالة اختناق في اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين في الناصرية.

وتمكن محتجون في قضاء البطحاء غرب الناصرية من قطع الطريق المؤدي إلى محافظة السماوة، كما قاموا بحرق الإطارات، قبل أن تعيد قوات الأمن فتح الطريق وتفريق المتظاهرين، الذين قام بعضهم بالسيطرة على جسر النصر وسط المحافظة وإغلاقه.

كما أفادت مصادر ميدانية للعربية بتجدد الاشتباكات بين قوات الامن ومئات المتظاهرين في شوارع وساحات رئيسية وسط مدينة كربلاء،

المتظاهرون رشقوا قوات الامن التي تقف خلف الحواجز التي تؤدي الى مجمع المباني الحكومية بالحجارة، ما استدعى قوات الأمن للرد عليهم بنفس الطريقة، وأكدت المصادر وقوع عدة إصابات في صفوف الطرفين.