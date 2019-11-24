مطار محمد الخامس.. توقيف هندي بحوزته نصف كيلو من الحشيش

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطن من جنسية هندية، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك بعدما ضبطت بحوزته أربع كيلوغرامات و615 غراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة لإحدى العواصم العربية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على شحنة المواد المخدرة ملفوفة في 43 صفيحة مخبأة بعناية داخل حقيبة الظهر الخاصة به.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.