شكرا لقرائتكم خبر عن مصير بوليفيا بعد استقالة «موراليس» والان نبدء بالتفاصيل
وأيدت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ في بوليفيا الاتفاق الذي سيتم إحالة مشروع قانون بشأنه إلى مجلسي النواب والشيوخ.
ونقلت تقارير صحفية محلية عن النائب هنري كاربيرا، نائب رئيس مجلس النواب، قوله إن حزب الرئيس المستقيل إيفو موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية" يستعد لدعم الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق، لا يحق لأي شخص قضى فترتين في الرئاسة الترشح مجددا، وهو ما يعني استبعاد موراليس من سباق الانتخابات الرئاسية. وأسفرت الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا عن مقتل 32 شخصا.
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