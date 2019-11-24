شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا» تدعو لحماية وسلامة أطفال لاجئي فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان إلى تأمين الحماية والسلامة لأطفال لاجئي فلسطين. وأشارت الأونروا في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل إلى أن العديد من أطفال لاجئي فلسطين يواجهون أخطارا جمة على سلامتهم ورفاههم. وأكدت أنهم غير قادرين على التمتع بالكامل بطفولتهم أو الوصول إلى كامل إمكاناتهم.

وبحسب ما نقلته «واس»، دعت الوكالة الالتزام العالمي إلى التمسك بحقوق أطفال لاجئي فلسطين، مشددة على أن العنف والنزاع لا يزالان لهما بصمة في طفولة الأطفال الفلسطينيين، وأعربت عن قلقها بسبب الظروف التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون الذين ولدوا في سوريا منذ عام 2011.

من جهة أخرى اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس شابين فلسطينيين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين علاء عبيد ومحمود الرجبي بعد دهم منزليهما في العيسوية، واقتادتهما للتحقيق في معتقل المسكوبية.

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» اعتداءات المستوطنين

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الأول، بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، وأشارت في بيان أصدرته الجمعة أن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال الإسرائيلية، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها؛ بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، ما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الأخضر وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.