شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمهدي: زيارة بنس منسقة.. برهم: لم أعرف بها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب (بغداد)

اتهمت كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر، البرلمان بالمماطلة في تحديد جلسة لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي. وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن مجلس النواب أجّل انعقاد جلسته أمس (السبت) إلى (الاثنين) القادم.

وأعرب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن قلقه من نفوذ إيران في العراق، وقال في كلمة له خلال زيارته العراق أمس، إن قوات بلاده باقية في سورية والعراق لتعزيز الشراكة مع الحلفاء. والتقى بنس رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي أعلن مكتبه أن زيارة بنس للبلاد متفق عليها، فيما أكد مكتب الرئيس العراقي برهم صالح أنه لم يكن مطلعا بشكل مسبق على الزيارة، وأنه ليس مقرراً عقد اجتماع بين الطرفين. وأكد مسؤولان عراقيان أن بنس الذي وصل في زيارة غير معلنة مسبقاً، لن يجتمع مع مسؤولين.