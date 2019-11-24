شكرا لقرائتكم خبر عن عوضاً عن تعذيب الملالي.. 180 مليون دولار لصحفي أمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ب (واشنطن)

منح قاض فيدرالي أمريكي الصحفي في جريدة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان وعائلته تعويضا بقيمة 180 مليون دولار، بناءً على الدعوى التي رفعها ضد النظام الإيراني بسبب اعتقاله وتعذيبه.

وجاء أمر القاضي في قضية رفعها جيسون بعد نحو أسبوع من قيام مسؤولين إيرانيين بإغلاق الإنترنت وشن حملة قمع واسعة ضد متظاهرين غاضبين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وبحسب ما ذكرت وكالة «أسشويتد برس»، أمس (السبت)، فقد وصف القاضي ريتشارد ليون في واشنطن كيف أن السلطات في طهران حرمت الصحفي من النوم والرعاية الطبية وأساءت معاملته أثناء سجنه الذي استمر 544 يوما بتهمة التجسس.

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وقال ليون في حكمه «احتجزت إيران جيسون وهددت بقتل جيسون وفعلت ذلك بهدف إجبار الولايات المتحدة على إطلاق سراح سجناء إيرانيين كشرط لإطلاق سراح جيسون».

وأضاف، أن «احتجاز رجل رهينة وتعذيبه لكسب النفوذ في مفاوضات مع الولايات المتحدة أمر شائن ويستحق العقاب ويحتاج بالتأكيد إلى الردع».

ولم ترد طهران على الدعوى رغم تسليمها إلى الحكومة من قبل السفارة السويسرية في طهران، التي تشرف على المصالح الأمريكية في البلاد، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة.

ووصف المحرر التنفيذي للصحيفة مارتن بارون، في بيان معاملة رضائيان بأنها كانت «مرعبة».