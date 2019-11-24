شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تفضح سوأة الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نصير المغامسي (هاتفياً – هولندا)

أكد حبيب أسيود نائب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، على استمرار التظاهرات التي تجتاح معظم المدن الإيرانية، والتي وصفها بأنها امتداد لما يجري في كل من العراق ولبنان والتي انحسر فيها وجود النظام الإيراني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للنظام.

وقال في حوار مع "الخليج 365"، إن واشنطن استطاعت إدارة ملف العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام إيران، والذي كان قراره برفع أسعار البنزين الشرارة التي أشعلت احتجاجات الإيرانيين، وسلطت الضوء على واقعهم المعيشي. منوهاً إلى أن الشعب الأحوازي لم يتوقف يوماً عن مواجهة الاحتلال الإيراني لأرضهم.. الأحواز.

• هل كنتم تتوقعون أن تتزامن التظاهرات في إقليم الأحواز مع التظاهرات في أكثر من 60 مدينة إيرانية؟

•• المظاهرات في الأحواز دائمة، ولأسباب مختلفة وإن كانت تصب جميعها في حراك رافض للمحتل وسياساته القمعية. لذلك فإن الاحتكاك الدائم بين أجهزة السلطة الأمنية والأحوازيين، يجعل الأحواز ساحة لنَقد سياسات النظام، قبل غيرها من المناطق الإيرانية. فقرار رفع أسعار الوقود الذي أثار الغضب في مناطق واسعة من إيران، تم رفضه في مظاهرات الغضب التي اندلعت في الأحواز وتزامنت مع اغتيال الشاعر الوطني الشاب حسن الحيدري. ومن ثمَّ انتقلت حالة الغضب هذه إلى المناطق الأخرى تدريجياً. وبما أن الوقود مادة أساسية تقوم عليها حياة الناس، في الريف والمدن والبيوت والمصانع والمواصلات.. وفي كل مناحي الحياة، فإن التوقع في هذه الحالة كان وارداً.

• وهل من المصادفة أن تتوافق التظاهرات الشعبية الإيرانية مع التظاهرات في كلٍّ من العراق ولبنان؟

•• هذا التوافق، يجعلني أستحضر عبارة شهيرة كان يرددها الفنان السوري نهاد قلعي (حسني البرزان) في مسلسل قديم اسمه (صح النوم) لإسقاطها على الأحداث الجارية، لفهم هذا التوافق.. والعبارة تقول: «إذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث في إيطاليا، يجب علينا أن نعرف ماذا في البرازيل» ويفهم من العبارة تبيان تأثير أحد هذين البلدين على الآخر إلى درجة التبعية. فإذا كيفنا العبارة على النحو التالي «إذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث في لبنان والعراق، علينا أن نعرف ماذا يحدث في إيران» نستطيع أن نعرف حقيقة هذا التوافق. فمن المعروف أن إيران تصرف بسخاء على المليشيات التي زرعتها في كل من لبنان والعراق واليمن، بجانب رعايتها سياسياً وتمويل نشاطاتها المشبوهة، ليكونوا أدواتها في تنفيذ سياساتها التدميرية في المنطقة العربية.

وبما أن إيران تمر الآن بخانقة اقتصادية من جراء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن السخاء الإيراني أصبح شبه متوقف، لانشغالها بترميم وضعها الداخلي المهدد بالانهيار. لذلك انحسر الغطاء السياسي والاقتصادي عن هذه المليشيات، الأمر الذي أدى إلى كشف حقيقتها وحجم الدمار الذي أحدثته في هذه البلدان. فمن الطبيعي أن يكون الاحتقان السياسي الذي يعم العراق ولبنان، هو انعكاس لما تمر به إيران.

• وهل تؤشر التظاهرات الشعبية في العراق ولبنان إلى انحسار الوجود الإيراني في هذين البلدين؟

•• بالتأكيد، فلا حياة للأفعى إذا فصل رأسها عن جسدها. فهذه المليشيات ليست إلا خلايا سرطانية، تنشط برعاية إيرانية. فالمظاهرات الشعبية في العراق ولبنان هي مؤشر واضح عن انحسار الوجود الإيراني عن هذين البلدين. بعد أن كان لها السطوة في إدارتهما، والتحكم في مصيرهما.

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• إلى أين ستتجه التظاهرات الجارية الآن في إيران؟

•• التظاهرات الشعبية سوف تستمر في تصاعد، لأن الوضع المعيشي في تدهور مستمر، ولأن النظام أضعف من أن يقدم حلولاً حتى ولو مؤقتة لاستعادة ثقة المتظاهرين. وأتوقع أن تكون هذه التظاهرات هي القاصمة التي ستنهي عهد الملالي في إيران.

• برأيك.. لماذا لم يخش النظام الإيراني من تبعات قرار زيادة رسوم المشتقات النفطية؟

•• يقول المثل الشعبي المصري (إيه اللي رماك على المر.. قال: اللي أمر منه) بمعنى أن اتخاذ مثل هذا القرار هو دليل قاطع على عِظَم المأزق الذي يعيشه النظام في طهران، فالقرار الذي أثار غضب الشارع، هو بالنسبة للنظام حل عسى ولعل أن يمكن من تخفيف وطأة الضغوطات التي تهدد بسقوطه سريعاً.

• عادة لا ينجح النظام في إيران في إخماد مظاهرات الأحوازيين.. فهل سينجح هذه المرة؟

•• المظاهرات أو الانتفاضات أو العصيان المدني.. هي حالات ثورية للتعبير عن الغضب والرفض لواقع سياسي اقتصادي حقوقي مفروض من سلطة تستغل قدرتها على فرضه. وهذا التعبير يتوقف إما بتحقيق هدفه عبر زوال الواقع المفروض أو بالوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين أو يتوقف بقوة القمع الذي تمارسه السلطة. أما في الأحواز فالواقع يختلف، لأن التظاهرات الشعبية لا تندلع لتحقيق مكاسب توفيقية أو مؤقتة، بمعنى أدق هي مقاومة شعبية للتعبير عن رفض الاحتلال بصورته المطلقة، وفضح سلوكه وممارساته كمحتل، وذلك عندما يكون الأمر خاصاً بالأحواز. ولكن لا يمنع أن نشارك الشعوب الأخرى ضمن الخارطة الإيرانية في شعاراتها المطلبية الآنية إذا كانت تنسجم مع أهدافنا. وعليه فإننا نؤمن بأن حراكنا الشعبي في الداخل هو حالة مستمرة لا تنتهي بالاتفاق أو بالقمع، بل تتجدد وتتراكم لتصل لأساليب أرقى وأقوى توصلنا إن شاء الله إلى تحقيق أهداف شعبنا.

• ألا ترى أن نظام طهران فشل في إدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعم إيران جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه نتيجة سياساته العدائية نحو المنطقة والعالم؟

•• نعم نظام طهران فشل في إدارة أزماته الاقتصادية التي نتجت عن العقوبات الدولية، لأن رهانه كان يرتكر على تحييد أوروبا بوعود لا يملكها، كما أنه لم يصمد أمام قوة الأداء الأمريكي في إدارة ملف العقوبات. هذا بالإضافة إلى التزامات نظام طهران في الصرف على المنظمات والمليشيات الإرهابية حول العالم والتي أنهكت قدرته في توفير الدعم للسلع الأساسية في البلاد.

• هل تتوقعون تحركاً دولياً يدعم ويؤازر التحركات الشعبية في إيران؟

•• أهمية المنطقة بصفة عامة، وعلاقتها بالمصالح الدولية المتداخلة، يفترض أنه يلزم الدول الكبرى صاحبة المصالح بأن تدعم في اتجاه التخلص من هذا النظام الذي أفقد هذه المنطقة الحيوية أمنها على مدى 40 عاماً، وهدد بدعمه للإرهاب الأمن والسلم الدوليين. أنا أتوقع رؤية جديدة سوف تسود كبديل عن عهد الملالي.