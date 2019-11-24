الإمارات تشارك الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات كشف خبير اسرائيلي، عن مشاركة الامارات في العدوان على غزة.

واشار الإسرائيلي إيدي كوهين الى مشاركة طيار إماراتي يتدرب لدى سلاح الجو الإسرائيلي في قصف قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أسابيع، متحديا الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي عبر موقع تويتر أن ينكر ذلك.

كما أشار الخبير في “معهد بيجين-سادات” إلى خبر نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أواخر مارس الماضي عن تدريبات مشتركة في اليونان جمعت بين القوات الجوية الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وقبرص.

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