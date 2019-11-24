مقتل متظاهر في شرق الكونغو الديمقراطية أثناء مسيرات ضد مجازر بحق مدنيين

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن مقتل متظاهر على الأقل برصاص ​الشرطة​ واصابة اخرين بجروح أثناء تفريق تجمع جديد ضد مجازر بحق مدنيين في بيني في شرق ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية.

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