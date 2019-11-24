المشتبه بقتل الصحفية المالطية يطلب الحصانة لكشف معلومات عن الجريمة

طلب المشتبه به الرئيسي في التحقيق في اغتيال الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، الحصانة مقابل كشف ما يعرفه عن هذه القضية، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس.

وطلب يورغن فينيش الحصول على حصانة قضائية في وقت تواصل ​الشرطة​ المالطية استجوابه في مقرها بشأن ضلوعه المفترض في عملية الاغتيال.