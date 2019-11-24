الراعي: ما قام به المواطنون بساحة الشهداء اكبر دليل على أن شعبنا أقوى من المشكلة التي يواجهها

أكد البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ أن "ما قام به المواطنون امس في ​ساحة الشهداء​ اكبر دليل على ان شعبنا هو اقوى من المشكلة التي يواجهها."

وفي التأمل الروحي، الذي القاه في مستهل صلاة المسبحة الوردية التي اقامها في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي على نية ​لبنان​، أشار إلى أنه "برجاء كبير وبفرح نواصل صلاتنا متجاوزين كل المخاوف التي تواجهنا، فالانسان مع الله هو اقوى من كل المخاوف".

وأضاف: "لنتأمل الليلة في آية "ليس عند الله امر عسير"، من انجيل بشارة العذراء الذي نتلوه يوم غد الاحد. هذه العبارة تقود حياتنا المليئة بالصعوبات، فليس عند الله امر صعب مهما كثرت الابواب المقفلة والغيوم السوداء والآفاق المسدودة، ولا احد منا يعرف كيف يتدخل الله. والعلامة ان هناك رجاء في قلوب اللبنانيين، هي هذه الانتفاضة السلمية الايجابية الحضارية التي تتركز وتزداد قوة يومًا بعد يوم بفعل شعلة الايمان والرجاء الموجودة في قلوب المواطنين".

ورأى أنه "بالرغم من الازمة السياسية والمالية والاقتصادية هناك في المقابل قوة روحية وايمان ورجاء وعزم، وما قام به المواطنون امس في ساحة الشهداء هو اكبر دليل ان شعبنا هو اقوى من المشكلة التي يواجهها".

ولفت إلى أن "قيمة صلاتنا هي ان نستمد القوة من الله، نصلي كي نثبت في الايمان بان ليس عند الله امر عسير. علينا ان نحافظ على ايماننا واخلاقيتنا وقيمنا وعلى الرجاء في قلوبنا".