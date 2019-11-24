بلدية ستراسبورغ افتتحت سوق الميلاد بمشاركة لبنان كضيف شرف

افتتح رئيس بلدية ستراسبورغ يرافقه سفير ​لبنان​ لدى فرنسا رامي عدوان والنائب ​زياد حواط​ القرية اللبنانية المخصصة للتعريف بالمنتجات اللبنانية وللتسويق للسياحة في لبنان في إطار فعاليات سوق الميلاد 2019 في مدينة ستراسبورغ.

ويحل لبنان ضيف شرف هذه السنة مع لفتة خاصة ل​مدينة جبيل​. وكان لافتًا حضور عدد كبير من اللبنانيين المقيمين في الدول المجاورة لستراسبورغ آتين من ألمانيا و​هولندا​ و​سويسرا​ واللوكسمبورغ علمًا بأن سوق الميلاد الذي تمتد فعالياته حتى 30 كانون الأول يستضيف سنويًا حوالى مليوني زائر.

ورحبت ممثلة بلدية ستراسبورغ بلبنان وبمدينة جبيل، شاكرة كل "الذين ساهموا وبذلوا جهودًا في تنظيمه".

بدوره حيا حواط اللبنانيين المنتشرين في كافة أنحاء العالم، شاكرا "مدينة ستراسبورغ وكل الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث، ولا سيما المنتجين والحرفيين العارضين لمنتجاتهم في سوق الميلاد".

من جهته اكد السفير عدوان ان "هذا الحدث يساهم في تجذر المنتجين اللبنانيين في أرضهم من خلال مساعدتهم على تسويق منتجاتهم في الخارج حيث يشكل هذا النشاط الاقتصادي رافعة للاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان"، معتبرا ان "افتتاح المعرض مع تاريخ ​عيد الاستقلال​ بالمصادفة يؤكد على تمسك لبنان بهويته المنفتحة على العالم وبصون استقلاله الذي يشكل مهدًا لكافة الحريات.



كما نظّم رئيس ​البلدية​ حفل استقبال في دار البلدية تمّ خلاله تبادل ​الهدايا​ التذكارية وحضره أبناء الجالية في المدينة".