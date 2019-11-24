ضبط 1800 كيلو سمك "ماكريل" منتهي الصلاحية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في القليوبية، 1780 كيلو سمك "ماكريل" منتهي الصلاحية داخل ثلاجة في القليوبية.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن مباحث التموين بالقليوبية بقيادة الرائد محمد الشربيني بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف الدكتور محمد سيد حسين رئيس قسم الصحة العامة والمجازر، بضبط كمية من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدامي تزن حوالي 1780 كيلو جرام.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.