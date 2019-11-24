رئيس البرازيل يستبعد إمكانية اندلاع احتجاجات فى بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - ( د ب أ )

قال اليوم السبت رئيس البرازيل جاير بولسونارو إن الحكومة البرازيلية مستعدة لمواجهة أي اضطرابات وأعمال شغب فى البلاد، معربًا عن قلقه بشأن موجة الاحتجاجات التى تجتاح مختلف أنحاء أمريكا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بولسونارو قوله اليوم السبت في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية عسكرية في ريو دى جانيرو، إنه لا يتوقع حدوث أي مشاكل في البرازيل.

وأضاف الرئيس بولسونارو "يجب أن نكون مستعدين دائمًا حتى لا نفاجأ بمثل هذه الأحداث لا يوجد هناك سبب على الإطلاق ، حسبما نفهم، لكى تأتي هذه الحركة إلى هنا".

يذكر أن موجات من الاحتجاجات اندلعت مؤخرا في الشوارع بمختلف بلدان أمريكا الجنوبية من الإكوادور وكولومبيا وحتى بوليفيا وتشيلي.