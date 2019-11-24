متخطية أمريكا.. تقرير دولي: مصر بين أكثر البلدان أمنًا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أصدرت منظمة جالوب، ومقرها واشنطن، تقرير عن القانون والنظام العالمي، وتصنيف المناطق الأكثر أمانًا حول العالم، لتحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول المدرجة في أعلى درجات مؤشر القانون والنظام.

وأكدت الشركة التي تقدم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصاءية، أن مصر حصلت على 92 نقطة، في ترتيب الدول الأكثر أمانًا، لتتخطى الولايات المتحدة، التي حصلت على 83 نقطة.

وكانت مصر احتلت المرتبة السادسة عشر عالميًا، في العام الماضي، في تقرير صادر عن المؤسسة الأمريكية ذاتها.

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ويقول التقرير: "إن النتائج مستتندة على إجابات الناس على أسئلة جالوب بناءً على مقابلات مع حوالي 152000 شخص في 142 دولة ومنطقة في 2018".

وأعلنت المنظمة أن التقرير استند على أسئلة عما إذا كان السكان يشعرون بالأمان وهم يسيرون بمفردهم ليلاً في المنطقة التي يعيشون فيها، وإذا كان لديهم أي أموال أو ممتلكات سُرقت منهم أو من أحد أفراد الأسرة في الأشهر الـ 12 الماضية، وإذا ما كانوا تم الاعتداء عليهم أو سرقتهم في نفس الفترة.

وصعدت مصر ثمانية صفوف خلال العام الماضي، عندما احتلت المرتبة 16 في تقرير جالوب 2018.

هذا العام، تحتل سنغافورة المرتبة الأولى برصيد 97 نقطة، بينما حصلت أفغانستان على أقل درجة من 38، ما يجعلها أقل بلد آمن من بين الدول التي قدمت القائمة.