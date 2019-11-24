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جمارك برج العرب تحبط تهريب سبائك فضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولة تهريب عدد من السبائك الفضية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من ، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 12 سبيكة فضية بإجمالي 12 كيلو جراما.

وأضاف أن قيمة المضبوطات بلغت 180 ألف جنيه، مشيرا إلى أن محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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