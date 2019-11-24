الأمن الإسباني يعتقل أول موريتاني متهم بالانتماء لتنظيم "داعش" في أوروبا‎‎

اعتقل الحرس الإسباني مواطنًا موريتانيًا في إحدى الشقق السكنية بجزيرة“ تنريفي“، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، والتحريض على القيام بهجمات ضد مصالح أوروبية.

وحسب ما نشرت الصحافة الإسبانية، نقلًا عن الأمن المحلي، فإن المعني يبلغ من العمر 26 عامًا، وهو من مواليد مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، والقريبة من الشواطئ الإسبانية.

ويواجه المواطن الموريتاني تهمًا تتعلق بالإرهاب، والترويج له والتجنيد، والتخطيط لشن هجمات على الأراضي الإسبانية.

ولم يكشف الأمن عن اسم المواطن الموريتاني المعتقل، واكتفى بذكر الأحرف الأولى منه (yto)، مضيفًا أنه ضبطت بحوزته نشرات إيديولوجية ودعائية لصالح عدد من التنظيمات الإسلامية المسلحة، من أبرزها تنظيم داعش، كما أنه كان يروج عبر الانترنت للهجمات التي تقوم بها هذه التنظيمات، ويدافع عنها.

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وبحسب ما نشرت الصحافة الإسبانية، فإن المواطن الموريتاني الموقوف متهم أيضًا بالبحث عبر شبكة الانترنت عن كيفية صناعة المتفجرات، ونشر دعاية لصالح فكر تنظيم داعش خاصة عبر بعض التطبيقات.

وأضاف الأمن الإسباني أن المواطن الموريتاني المعتقل كان ينشر عبر بعض التطبيقات (واتساب وتلغرام)، فيديوهات تم إنتاجها من طرف تنظيم داعش.

وتم اعتقال المعني في إطار عملية مشتركة بين الأمن الإسباني والشرطة الأوروبية، شاركت فيها عدة وحدات استخباراتية وأمنية ومصالح قضائية إسبانية.

يذكر أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز كان قد صرح في العام 2015 أن سلطات بلاده الأمنية لا تعلم بوجود أي مواطن يحمل الجنسية الموريتانية ينتمي لتنظيم ”داعش”.