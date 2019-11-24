تركيا تعتقل 46 شخصًا إنتقدوا العمليّة العسكريّة في شمال شرق سوريا

وكالات- إعتقلت السلطات التركية اليوم، الجمعة 21 نوفمبر 2019، 46 شخصا على خلفية مزاعم بالترويج "لدعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أنه تم إعتقال المشتبه بهم في مدينة أضنة، بجنوب شرق البلاد، ووجهت إليهم إتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.

وأوقفت تركيا الشهر الماضي عملية هجومية كانت تستهدف قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرق سورية، وذلك بعد التوصل لاتفاقيتين لوقف إطلاق النار، الأولى مع الولايات المتحدة، والثانية مع روسيا.