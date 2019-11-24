251 قتيلا و4800 معتقل في إيران

ذكرت وسائل إعلام محلية أن النظام اعتقل 4800 متظاهر في 18 محافظة، بينما أسفرت حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن ضد المتظاهرين، أمس، عن مقتل متظاهر، وصفته وسائل إعلام النظام بأنه "أحد العناصر الضالعة في أعمال الشغب".

وكشفت المعارضة الإيرانية أن النظام استخدم جميع قواته القمعية، بما في ذلك الحرس الثوري والباسيج والشرطة، مستعملا الدبابات وناقلات الجنود والمروحيات، بينما وصل عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 251 قتيلا وأكثر من 3 آلاف و500 مصاب.

من جهته، علق وزير الخارجية الأميركي بومبيو على فرض العقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني بأنه كان من المفترض أن يكون مسؤولا على ضمان تدفق خدمة الإنترنت داخل بلاده، لكنه فعل عكس ذلك.

وفي سياق متصل، نظم العشرات من أحواز وأكراد إيران وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك تعبيرا عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية في إيران، وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات صارمة تجاه النظام الإيراني الذي يمارس عمليات قتل واعتقال بحق الأقليات.