قسد تخوض معارك ضد تركيا وفصائلها

سيارة مفخخة
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تفجيرا بسيارة مفخخة في حي الصناعة في مدينة تل أبيض أودى بحياة أربعة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، وخمسة آخرين لم تتضح هويتهم، وما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين، بينما أسفر التفجير عن إصابة نحو 22 شخصا بجروح، بينهم حالات خطرة.
معارك عنيفة
على صعيد آخر، تخوض قوات سورية الديموقراطية حاليا معارك عنيفة منعا لتقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي سورية، بينما دانت الإدارة الذاتية الكردية في بيان "العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية" على عين عيسى.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "تدور معارك عنيفة بالقرب من بلدة عين عيسى الاستراتيجية، إذ تحاول قوات سورية الديموقراطية منع تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها باتجاهها".
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