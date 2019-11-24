فقدان طائرة بلا طيار في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة فقدان أثر طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأميركي كانت تُحلّق فوق ليبيا، بهدف "تقييم الوضع الأمنيّ ومراقبة النشاط المتطرّف العنيف". وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة لإفريقيا "أفريكوم" في بيان، إنّ الطائرة غير المسلّحة "فُقِدت فوق طرابلس"، الخميس، مضيفة أنّ هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها. وأشار بيان القيادة الأميركيّة إلى أنّ "هذه العمليّات ضروريّة لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين"، فيما يأتي هذا الإعلان غداة إعلان الجيش الوطني الليبي أنّها أسقطت طائرة إيطاليّة بلا طيّار.



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