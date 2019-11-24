ترمب يصف بيلوسي بالمجنونة وشيف بالمريض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّه يرحب باحتمالية عقد محاكمة لعزله، منتقدا خصومه «المجانين» و«الفاسدين» الذين يحققون في إساءة محتملة لسلطاته الرئاسية، إلا أن عزله من منصبه يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ.

وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة ترمب، استخدم الرئيس الأميركي محطة «فوكس نيوز» لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم.

هؤلاء مرضى

وقال ترمب «هؤلاء الأشخاص مرضى»، في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة أظهر مدى الغضب الذي يشعر به الرئيس من التحقيق الرامي لعزله والذي يهدّد فترته الرئاسية، في الوقت الذي عزّز فيه شهود تحت القسم، اتهامات بأن ترمب ربط دعما عسكريا لأوكرانيا بشدة بإجراء تحقيقات مع خصومه السياسيين.

هراء تام

ومع عدم تأثر الجمهوريين على ما يبدو، وصف ترمب الشهادة بأنها «هراء تام»، وقال إنه يستمتع بفرصة الدفاع عن نفسه، وقال «بصراحة، أريد المحاكمة»، فيما تنتظر لجنة الاستخبارات قراراً قضائياً غداً قد يتيح لاعضائها إجبار كبار مساعدي ترمب على الإدلاء بشهادتهم.

لكن يبدو الديموقراطيون عازمين على إجراء تصويت لعزل ترمب في مجلس النواب بحلول نهاية العام الجاري، ما سيؤدي إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بنهاية يناير.

مجانين

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ومع تزايد احتمالية أن يكون ثالث رئيس أميركي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، استشاط ترامب غضبا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله، وقال إن خصمته الديموقراطية الرئيسية في الكونجرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «مجنونة مثل بَق الفراش» لممارستها ضغوطا لإجراء محاكمة «مخادعة».

كما وصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي يرأس المرحلة العلنية من التحقيق، بـ«المجنون»، وشبهه بـ«الجرو المريض» لكنّه سارع إلى الدفاع عن محاميه الشخصي رودي جولياني بالقول «رودي مقاتل جريمة عظيم».

أوصاف ترمب لخصومه السياسيين

- الديموقراطيون أشخاص مرضى

- الشهادات هراء تام والمحاكمة مخادعة

- نانسي بيلوسي «مجنونة» مثل بَق الفراش

- آدم شيف «مجنون»، مثل الجرو المريض