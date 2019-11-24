وكيل وزارة الدفاع يحضر الدورة الـ15 لحوار المنامة

المنامة (وام)

توجه مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، إلى العاصمة البحرينية «المنامة» لحضور فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ15 والذي يقام على مدار ثلاثة أيام وسط حضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين والمتخصصين، حيث تنعقد هذه الدورة من قمة المنامة لبحث سبل التصدي للهجمات المتكررة خلال الأشهر الأخيرة في الخليج، وضمان الملاحة البحرية في المنطقة.

تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة المنامة لأهمية هذا الحدث في استعراض أهم الفرص وإمكانات المنافسة والتعاون الإقليميين والدبلوماسية الدفاعية واستقرار المنطقة وأمن الملاحة البحري وسبل إدارة الصراعات وتأثير القوى العالمية الكبرى وتشكل التحالفات الجديدة على تحقيق الاستقرار في دول المنطقة.

وينعقد «حوار المنامة» هذا العام تحت عنوان «إعادة ترتيب الشرق الأوسط» بهدف إعادة ترتيب المنطقة، ووضع ترتيبات جديدة تصوغ مستقبلها وذلك بالتزامن مع العديد من التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم مما يستدعي مناقشتها ووضع حلول مستدامة.

كما أن المؤتمر -الذي يشارك فيه ممثلو أكثر من 60 دولة- سوف يناقش عدة قضايا أهمها الملف الإيراني إلى جانب التغيرات التي تشهدها جغرافية اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط في ظل الارتباطات المتزايدة بين موارد ومصالح دول العالم، كما سيركز على التهديدات غير المتناظرة والحروب غير التقليدية ومفاهيم الأمن السيبراني الشامل وطبيعة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والعمل بها للحد من تداعياتها وآثارها.