بابا الفاتيكان يدعو لإزالة السلاح النووي

طوكيو (د ب أ)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لدى وصوله طوكيو، مساء أمس، إلى إزالة الأسلحة النووية في البلد الوحيد الذي عانى من هجوم بقنبلة نووية.

ومن المقرر أن يتوجه إلى هيروشيما ونجازاكي، وهما المقاطعتان اللتان سويتا بالأرض بالقنابل الذرية الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولقاء هؤلاء «الذين مازالوا يحملون آثار الإصابات الناتجة عن هذه الكارثة المأساوية في تاريخ البشر». وخلال تحركه من بانكوك، حيث قضى عدة أيام في المحطة الأولى من رحلته، أرسل فرنسيس برقيتي تحية متماثلتين للرئيس الصيني شي جين بينج ولرئيس تايوان، تساي إينج-وين.

يشار إلى أن الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي غير معترف بها كدولة من جانب القيادة الشيوعية في بكين، التي تعتبرها منطقة صينية منشقة.

غير أن الفاتيكان هو بين 15 دولة حول العالم تعترف دبلوماسيا بتايوان، وتم توجيه برقية فرنسيس إلى «تساي إنج-وين، رئيس جمهورية الصين (تايوان)».