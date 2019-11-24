إعادة فتح معبر حدودي بين العراق وإيران

البصرة (رويترز) أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إعادة فتح معبر الشلامجة الحدودي مع إيران، أمس، أمام حركة المسافرين بعد إغلاقه لمدة أسبوع خلال احتجاجات حاشدة شهدها البلدان. ولم تذكر «الهيئة» سبباً لقرارها. وأُغلق المعبر القريب من مدينة البصرة بجنوب البلاد أمام المسافرين، بموجب طلب من إيران يوم السبت الماضي، حسبما ذكر مصدر أمني ودبلوماسي إيراني وقتئذ. ولم يؤثر الإغلاق على حركة السلع والتجارة. وانحسرت غالبية الاحتجاجات في إيران، ولكنها لا تزال مستمرة في العراق.

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