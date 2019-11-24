«البرلماني العربي» يدين تسليم إيران السفارة اليمنية للحوثيين

بيروت (وكالات)

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، تسليم السلطات الإيرانية السفارة اليمنية في طهران لميليشيات الحوثي الانقلابية. ووصف الاتحاد، في بيان، هذا التصرف بأنه غير مسؤول، وينتهك بشكل فاضح سيادة الجمهورية اليمنية المعترف بشرعيتها دولياً وأسس ومبادئ العلاقات الدبلوماسية الدولية، فضلاً عن عواقبه الوخيمة التي ستطال جميع الدول والأطراف في اتفاقية جنيف ومقررات الشرعية الدولية بما فيها إيران، ناهيك عن آثاره المدمرة على شعب اليمن الذي ما زال يعاني ويلات الحرب لسنوات عدة.

وأكد الاتحاد البرلماني أن هذه الخطوة تتعارض بشكل واضح مع ما تدعيه جمهورية إيران، مجدداً دعوته بضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولعب دور بناء ومثمر يسهم فعلياً في دعم الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك عبر التواصل المباشر مع السلطة الشرعية في اليمن. وأعرب عن دعمه المطلق لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، فضلاً عن علاقاته الدبلوماسية الدولية، مؤكداً الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار وطني لحل الخلافات الداخلية، ومعالجة جميع القضايا الداخلية في اليمن، دون تدخلات خارجية لا تساهم في خدمة مصلحة اليمن وسيادته واستقراره.