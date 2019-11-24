اعتقال 17 «داعشياً» في الأنبار

الأنبار (د ب أ) أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس، بأن جهاز الاستخبارات العراقي تمكن من اعتقال خلية تضم 17 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وقالت المصادر: «إن شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات العراقية في محافظة الأنبار، وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من اعتقال 17 عنصراً كانوا يشكلون مجاميع صغيرة في مناطق الصقلاوية والفلوجة بالأنبار». وأوضحت أن المعتقلين كانوا مطلوبين وفق قانون الإرهاب.

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