أربيل: مستعدون لتسليم النفط إلى بغداد

بغداد (د ب أ) أفاد مسؤول حكومي كردي، أمس، بأن حكومة إقليم كردستان العراق على استعداد لتسليم شركة تسويق النفط العراقية «سومو» 250 ألف برميل يومياً في إطار الموازنة العامة الاتحادية للبلاد لعام 2020.

وقال عضو وفد حكومة إقليم كرستان خالد شواني الذي وصل إلى بغداد أمس: «اجتمعنا برئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، وتم التباحث حول آليات وهيكلة الموازنة العامة الاتحادية، والتزامات حكومة إقليم كردستان في الموازنة».

وأضاف: «سادت الاجتماع أجواء إيجابية، وأن حكومة إقليم كردستان مستعدة لتسليم 250 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو) توضع إيراداتها في الخزينة العامة، لتوزع بشكل عادل على الشعب العراقي».

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، قال مؤخراً: «إن موقفنا حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019، واضح بشأن الحقوق والالتزامات مع الإقليم، وهو أن تلتزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يومياً إلى (سومو) لكي تتولى تصديره عبر ميناء جيهان التركي».

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