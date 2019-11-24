المبعوث الأممي: لا إطار زمنياً لعمل «الدستورية» السورية

نيويورك (د ب أ)

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أمس، عدم توصل المفاوضات المبدئية السورية-السورية لوضع دستور جديد، بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية، نافياً أن يكون لديه «إطاراً زمنياً لعمل اللجنة الدستورية». وأضاف: «ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدماً، وسوف أقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص».

وقال بيدرسون لمجلس الأمن الدولي: «من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي من القضايا التي سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي».

وأضاف: «لكن كانت هناك مناقشة مبدئية قوية وبعض القواسم المشتركة يمكن البناء عليها». وقال مبعوث الأمم المتحدة: «إن المحادثات التي بدأت بنهاية أكتوبر الماضي في جنيف لم تكن سهلة».

وتابع: «لقد تباينت القصص والمواقف والمقترحات وفي بعض الأحيان كانت الأعمال والمناقشات مؤلمة والعواطف جياشة»، لكنه أوضح أنه رأى المزيد من الجهود في اللغة واللهجة والإيحاءات للإشارة إلى الانفتاح على الحوار.

وتهدف المفاوضات، التي انطلقت في حضور 150 مندوباً يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على قدم المساواة، إلى بناء زخم نحو حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات لمدة أسبوع في جنيف غداً.