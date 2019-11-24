بالفيديو.. عملية اعتقال طفل فلسطينيي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

نشرت منظمة “بيتسيلم” الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق عملية اعتقال طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 سنة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل.



ويظهر الفيديو الطفل عبد الرازق إدريس أثناء اقتياده من قبل جنود الاحتلال في حي جبل جالس بالخليل (جنوبي الضفة).



واعتبر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم)، السبت، أن ما تعرض له الطفل إدريس ليس أمرا استثنائيا، موضحا أنه جزء من عملية روتين يومية للعنف الذي يتعرض له فلسطينيون على يد جنود الاحتلال والمستوطنين في المدينة، بما في ذلك الخطف والتهديد وتوجيه الإهانات والإذلال والاقتحامات.



وقال الطفل الذي يظهر في الفيديو بأن الحادثة وقعت يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر حين تفاجأ بجنود الاحتلال يعتقلونه دون سبب.



وأضاف: "حملني أحد الجنديّين وأدخلني إلى الجيب ثمّ عصب عينيّ، خفت كثيرا ولم أفهم ما الذي يجري حولي، جلست داخل الجيب ولم أتفوّه بكلمة، صفعني أحد الجنديّين وركلني، كان يتحدّث بالعبريّة ولم أفهم ما الذي كان يقوله".

- فيديو :



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