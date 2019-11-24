مقتل متظاهر عراقي بإطلاق الرصاص الحي قرب جسر الزيتون

وأسفرت المواجهات عن إصابات بين صفوف المحتجين.

وتعد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، الجمعة، توقيف قيادي داعشي في منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار.

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وكان مصدر عسكري عراقي قد أعلن، الإثنين الماضي، مقتل 20 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 9 آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي غربي الموصل شمال بغداد.