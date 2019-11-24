تحالف البام والبيجيدي.. هل أصبح ممكنا؟

في خطوة مثيرة، فاجأ سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متابعيه في موقع «فيسبوك»، بمشاركته رابط مقال يحمل عنوان: «تحالف البيجيدي والبام في الانتخابات التشريعية لم يعد مستحيلا».

المقال، الذي نشرته الزميلة «ميديا24»، هو عبارة عن تحليل لأبعاد التحالف الذي جرى في جهة الشمال، وانتهى بالتحاق العدالة والتنمية بأغلبية مسيّرة تقودها سيدة من حزب الأصالة والمعاصرة.

ويتضمن المقال تصريحات مفسرة ومبررة لهذا التقارب، منها ما قالته رئيسة المجلس الوطني للبام، فاطمة الزهراء المنصوري، وسليمان العمراني عن حزب العدالة والتنمية، الذي قال إن التحالف الأخير جاء بطلب من البام، متسائلا: «لماذا لا يكون هناك تحالف في الجهة بعدما وقعت تحالفات عديدة داخل الجماعات المحلية؟».