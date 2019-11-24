حراك لإسقاط نتنياهو وغانتس يدعو الليكود لحكومة وطنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، قادة حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتجنب انتخابات ثالثة للكنيست، فيما تصاعد الحراك في الشارع الإسرائيلي الداعي لإسقاط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتنحيه عن منصبه بعد التوصية بتقديم لوائح اتهام ضده بملفات فساد.

وتظاهر المئات من السياسيين والشخصيات الحزبية والفنية، مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب، وأطلقوا حراكا يطالب نتنياهو بالاستقالة، بعد أن وجه له المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لائحة اتهام، بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.

وكتبت عضو الكنيست عن "إسرائيل ديمقراطية"، ستاف شافير، تغريدة على "تويتر" "يا له من أمل، لقد دعا الآلاف في تل أبيب نتنياهو إلى الاستقالة، والرئيس ريفلين ليعلن أنه لن يشكل حكومة بموجب لوائح اتهام، وكاحول لافان ألا يتعاون تحت أي ظرف من الظروف مع المتهمين بالفساد. لقد غير هذا الجمهور الشجاع بالفعل الواقع هنا. الفاسدون إلى البيت. لقد حان الوقت للتغيير الحقيقي".

ومع تصاعد الحراك، دعا عضو الكنيست، جدعون ساعر، نتنياهو إلى إجراء انتخابات تمهيدية في حزب الليكود خلال 21 يوما، لافتا إلى أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل أي حكومة بالمستقبل.

من جانبه، كتب رئيس كتلة الليكود ميكي زوهر، على "توتير" "وفقا لدستور الليكود وقرار المحكمة التابعة للحزب، سيتعين على مركز الليكود أن يقرر بين أحد الخيارين التاليين: إلغاء الانتخابات التمهيدية بشكل فوري أو إجراء انتخابات تمهيدية لقائمة ولرئاسة الحزب".

وأضاف زوهر "أعتقد أن هذا هو الوضع القانوني الموضوعي والصائب الذي سيقرره أعضاء مركز الليكود قريبا".

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ورغم هذا المقترح، قوبلت دعوات ساعر بانتقادات شديدة اللهجة داخل حزب الليكود، فيما دعا غانتس قادة الحزب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بموجب مقترح رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، القاضي بالتناوب على رئاسة الحكومة، على أن يكون غانتس أولا.

وقال غانتس مخاطبا أعضاء الليكود "أناشد قادة الليكود وأتوجه إليهم، في ظل هذه الظروف، أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة على أوسع نطاق ممكن، سأكون خلال السنتين الأوليين رئيسا للحكومة، بينما سيتمكن نتنياهو من معالجة شؤونه الشخصية إذا كان قادرا على العودة إلى منصبه".

وأضاف رئيس تحالف "كاحول لافان" أن "هذا هو البديل الوحيد لمنع التوجه لانتخابات ثالثة والتي لا يريدها أي شخص".

وتابع "الأيام الأخيرة لا تدع أي مجال للشك بأن نتنياهو يخاطر بالدفع نحو إشعال حرب أهلية".

وردا على تصريحات ودعوات غانتس، قال حزب الليكود في بيان "غانتس الذي لم ينجح بتشكيل حكومة، يقترح تشكيل حكومة برئاسته، بحال اختار كاحول لافان رئيسا بديلا لغانتس سنفكر بمقترح تشكيل حكومة بالتناوب".