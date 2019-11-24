شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: مستعدون لأي احتجاجات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف، في مناسبة في ريو دي جانيرو: "بالطبع أمريكا الجنوبية موضع قلق لنا جميعا"، مشيرا إلى الوضع في فنزويلا بشكل خاص. وتابع: "يتعين أن نكون مستعدين وألا نفاجأ بالحقائق، لكن حتى الآن لا أرى سببا لانتقال هذه الحركة (الاحتجاجية) إلى هنا".
وقال بولسونارو إنه ليس قلقا إزاء اتهامات منتقديه. وأضاف: "لست قلقا من أن أخسر حلفاء، ما يقلقني هو أن أخسر البرازيل".
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