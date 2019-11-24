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رئيس البرازيل: مستعدون لأي احتجاجات 

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قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس السبت، إن حكومته متأهبة ومستعدة لأي اضطرابات اجتماعية يمكن أن تحدث في البلاد بعد أسابيع من الاحتجاجات التي كان لها وقع الصدمة في المنطقة، لكنه أضاف أنه ليس قلقا.

وأضاف، في مناسبة في ريو دي جانيرو: "بالطبع أمريكا الجنوبية موضع قلق لنا جميعا"، مشيرا إلى الوضع في فنزويلا بشكل خاص. وتابع: "يتعين أن نكون مستعدين وألا نفاجأ بالحقائق، لكن حتى الآن لا أرى سببا لانتقال هذه الحركة (الاحتجاجية) إلى هنا".

وقال بولسونارو إنه ليس قلقا إزاء اتهامات منتقديه. وأضاف: "لست قلقا من أن أخسر حلفاء، ما يقلقني هو أن أخسر البرازيل".

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