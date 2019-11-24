مقتل متظاهر ثان وإصابة 20 في اشتباكات مع الأمن ببغداد

قتل متظاهر ثان وأصيب نحو 20 آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر طبية وأمنية، لـ"أسوشيتد برس"، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين، السبت، مما أسفر عن مقتل متظاهر ثان في اليوم الثالث من الاشتباكات العنيفة في وسط بغداد.

وكان متظاهر قتل برصاص القوات الأمن فيوقت سابق، السبت، وأصيب العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة.

Advertisements





وأشارت مصادر طبية إلى "مقتل المتظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار"، وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأوضحت المصادر أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات بمدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.

وحسب آخر الإحصائيات قتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات بالعراق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.