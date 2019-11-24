قيادة تحالف القوى الفلسطينية بصيدا دانت محاولة زج المخيمات بالحراك الشعبي اللبناني

عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا، لقاءها الدوري في مكتب "​حركة الجهاد الإسلامي​"، في مخيم عين الحلوة.وأكد اللقاء على "ضرورة العمل الفلسطيني المشترك، وتفعيله بما يخدم أهلنا في مخيمات صيدا ولبنان.

ودعا المجتمعون إلى "العمل مع الأونروا لتأمين معونات مادية وعينية لأهلنا في ​المخيمات الفلسطينية​ نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان، والقيام بواجباتها الإنسانية اتجاه شعبنا الفلسطيني".

ودان المجتمعون "استهداف المخيمات، ومحاولة زجها ب​الحراك الشعبي​ اللبناني من خلال تسريبات صحف صفراء وافتراءات مضللة لا تخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني وعلاقته الأخوية مع ​الشعب اللبناني​، خدمة للمشروع الصهيوني الهادف إلى نزع سلاع ​المقاومة​".

كما رفض اللقاء كل الظواهر والمحاولات الداعيه إلى نقل ملفات اللاجئين الفلسطينيين من سجلات الأونروا إلى المفوضية العامة للاجئين، تحت مبرر طلب ​الهجرة​ الجماعية المرفوضة من الإجماع الفلسطيني الهادف إلى إنهاء حق العودة، ورفض كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية من مشاريع مشبوهة مثل ​التوطين​ أو التهجير".

كما تمنى المجتمعون انتهاء الأزمة اللبنانية، وأن ينعم لبنان بالأمن والأمان والاستقرار.