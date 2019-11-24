قيادة تحالف القوى الفلسطينية بصيدا دانت محاولة زج المخيمات بالحراك الشعبي اللبناني

عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا، لقاءها الدوري في مكتب "حركة الجهاد الإسلامي"، في مخيم عين الحلوة.وأكد اللقاء على "ضرورة العمل الفلسطيني المشترك، وتفعيله بما يخدم أهلنا في مخيمات صيدا ولبنان.
ودعا المجتمعون إلى "العمل مع الأونروا لتأمين معونات مادية وعينية لأهلنا في المخيمات الفلسطينية نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان، والقيام بواجباتها الإنسانية اتجاه شعبنا الفلسطيني".
ودان المجتمعون "استهداف المخيمات، ومحاولة زجها بالحراك الشعبي اللبناني من خلال تسريبات صحف صفراء وافتراءات مضللة لا تخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني وعلاقته الأخوية مع الشعب اللبناني، خدمة للمشروع الصهيوني الهادف إلى نزع سلاع المقاومة".
كما رفض اللقاء كل الظواهر والمحاولات الداعيه إلى نقل ملفات اللاجئين الفلسطينيين من سجلات الأونروا إلى المفوضية العامة للاجئين، تحت مبرر طلب الهجرة الجماعية المرفوضة من الإجماع الفلسطيني الهادف إلى إنهاء حق العودة، ورفض كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية من مشاريع مشبوهة مثل التوطين أو التهجير".
كما تمنى المجتمعون انتهاء الأزمة اللبنانية، وأن ينعم لبنان بالأمن والأمان والاستقرار.
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