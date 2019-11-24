أنطوان نصرالله: جبران باسيل أخذ منا الأمل بالغد

أشار المحامي ​أنطوان نصرالله​، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ "أخذ منا الأمل بالغد لأن المواطنين كان لديهم الأمل بعهد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​"، لافتاً إلى أنه "من أجل ذلك نحن اليوم مع الثورة"، قائلاً: "كنا نريد بناء حزب يريد بناء لبنان".

ولفت إلى أن من اطاح به من "التيار الوطني الحر" سيّدة بات نجلها وزيراً.