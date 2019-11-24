أنطوان نصرالله: جبران باسيل أخذ منا الأمل بالغد

أشار المحامي أنطوان نصرالله، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "أخذ منا الأمل بالغد لأن المواطنين كان لديهم الأمل بعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، لافتاً إلى أنه "من أجل ذلك نحن اليوم مع الثورة"، قائلاً: "كنا نريد بناء حزب يريد بناء لبنان".
ولفت إلى أن من اطاح به من "التيار الوطني الحر" سيّدة بات نجلها وزيراً.
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