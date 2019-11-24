غانتس دعا حزب الليكود الى تشكيل اوسع حكومة ممكنة برئاسته

دعا رئيس حزب أزرق أبيض، بني غانتس قادة حزب الليكود الى الانضمام لرئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ل​تشكيل الحكومة​، وذلك بعد يومين من توجيه تهمة ​الفساد​ واستغلال ​السلطة​ الى نتانياهو.

وتوجه غانتس الى قادة حزب الليكود قائلا:"بالنظر الى الظروف، ادعو الى تشكيل اوسع حكومة ممكنة برئاستي"، مضيفا:"سأكون رئيس الوزراء في العامين الاولين"، موضحا أنه "في حال تبرئة نتانياهو من التهم الموجهة، يمكنه العودة ليكون رئيس الوزراء في العامين التاليين".