غانتس دعا حزب الليكود الى تشكيل اوسع حكومة ممكنة برئاسته

دعا رئيس حزب أزرق أبيض، بني غانتس قادة حزب الليكود الى الانضمام لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لتشكيل الحكومة، وذلك بعد يومين من توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة الى نتانياهو.
وتوجه غانتس الى قادة حزب الليكود قائلا:"بالنظر الى الظروف، ادعو الى تشكيل اوسع حكومة ممكنة برئاستي"، مضيفا:"سأكون رئيس الوزراء في العامين الاولين"، موضحا أنه "في حال تبرئة نتانياهو من التهم الموجهة، يمكنه العودة ليكون رئيس الوزراء في العامين التاليين".
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