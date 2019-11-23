الجديدة.. إنقلاب حافلة للنقل العمومي وإصابة عدد من الركاب – صور

انقلبت، صباح اليوم السبت، حافلة للنقل الحضري بطريق مولاي عبد الله أقليم الجديدة، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

مصادر محلية، أشارت أن الحادث تسبب في إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انحراف الحافلة وانقلابها بجنبات الطريق، ما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف ركابها.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية حلت بعين المكان، حيث نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاج.

هذا وحسب شهود عيان، فإن سيارة قادمة في الإتجاه المعاكس، تسببت في الحادث، حيث أشار أن المصالح الأمنية فتحت تحقيق لمعرفة ضروف وملابسات الواقعة.