فيصل عزيزي: هناك أشياء لا تفرح في سوق الموسيقى المغربية

قيم الفنان فيصل عزيزي، سوق الموسيقى المغربية، في الوقت الحالي، إذ قال إن فيه أشياء لا تفرح، وأخرى تبعث الأمل لاتزال في تطور، معتبرا أن مسألة “ركوب الامواج لا تلائم الجمهور المغربي الذواق”.

ونشر فيصل عزيزي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورته رفقة سكينة فضايلي، التي شكلت معه فرقة “كلمة”، وقدما معا نوعا موسيقيا جديدا، قبل توهج الأغنية الشبابية، بل ساهما في حدوث التوهج.

ودون عزيزي حول الصورة: “بدينا فوقت كان الجديد قليل بالمغرب و فرضنا أنفسنا كمجموعة بالرغم من اختلافنا على الباقي. اليوم نحن نتأمل فيما يحدث في “سوق” الموسيقى المغربية بهدوء. أشياء لا تفرح، و أشياء تبعث الأمل في تطور الكلمة و اللحن”.

وأضاف عزيزي: “نتمنى من قلبنا نشوفو التميز و الزعامة الفنية و الفكرية اللي وريناكم ملامحها. ركوب الامواج لا تلائم الجمهور المغربي الذواق “.

وبعد غياب دام لسنوات، عادت فرقة “كلمة”، التي اشتهرت بغنائها لأغنية “وردة على وردة” في أواخر عام 2018، عبر أغنية بعنوان”تكلم”.