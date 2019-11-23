ترامب يرحب احتمالية محاكمته وعزله.. ويهاجم خصومه “المجانين والفاسدين”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرحب باحتمالية عقد محاكمة لعزله، منتقدا خصومه “المجانين” و”الفاسدين” الذين يحققون في مخلفات دستورية قد يكون وقع بها.

وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارته، استخدم ترامب أمس الجمعة محطة “فوكس نيوز” المفضلة له لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي “افي بي اي” وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم.

وقال ترامب إن “هؤلاء الاشخاص مرضى”، في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة أظهر مدى الغضب الذي يشعر به الرئيس من التحقيق الرامي لعزله والذي يهد د فترته الرئاسية.

وعز ز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن ترامب ربط دعما عسكريا تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين.

ومع عدم تأثر الجمهوريين على ما يبدو، وصف ترامب الشهادة بأنها “هراء تام” وقال إنه يستمتع بفرصة الدفاع عن نفسه.

وقال للبرنامج الصباحي فوكس اند فريندز “بصراحة، أريد المحاكمة”.

ولم تختتم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب رسميا دورها في التحقيقات، إذ يعتقد انها تنتظر قرارا قضائيا الاثنين قد يتيح لاعضائها إجبار كبار مساعدي ترامب على الإدلاء بشهادتهم.

لكن الديموقراطيين يبدو عازمين على إجراء تصويت لعزل ترامب في مجلس النواب بحلول نهاية العام الجاري، ما سيؤدي إلى محاكمة الرئيس امام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بنهاية كانون يناير المقبل.

إلا أن عزله من منصبه يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ.

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ومع تزايد احتمالية أن يكون ثالث رئيس أميركي يواجه اتهامات رسمية لعزله، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون، استشاط ترامب غضبا وأطلق عدة هجمات ضد المنافسين الذين يقودون جهود عزله.

وقال ترامب أن خصمته الديموقراطية الرئيسية في الكونغرس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “مجنونة” لممارستها ضغوطا لإجراء محاكمة “مخادعة”.

كما وصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي يرأس المرحلة العلنية من التحقيق، بـ”المجنون”، وشبهه بـ”الجرو المريض” الذي يجب أن يحاكم بسبب “كذبه” حول جهوده في أوكرانيا “التي لا تشوبها شائبة”.

مع توالي عرض الشهادات أمام اللجنة، سارع ترامب إلى القول إنه “بالكاد” يعرف العديد من الشهود، بمن فيهم سفيره لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي قال إن ترامب سعى إلى الحصول على مقابل من أوكرانيا.

لكن قطب العقارات المنتمي لولاية نيويورك سارع إلى الدفاع عن محاميه الشخصي رودي جولياني، الذي برز في العديد من الشهادات بأنه دب ر سياسة الضغط على أوكرانيا.

وقال ترامب: “رودي مقاتل جريمة عظيم”، مانحا دعما غير مشروط لأحد الشخصيات الأكثر إثارة للجدل في هذه الملحمة المرتبطة بأوكرانيا.

وقال عن رئيس بلدية نيويورك السابق إنه “صديقي. إنه شخص عظيم وشخصية بارزة في هذا البلد”.

وكر ر ترامب أيضا نظرية المؤامرة التي تردد أن أوكرانيا، وليس روسيا، تدخلت في الانتخابات الأميركية العام 2016، غداة شهادة العضو السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيل التي نفت تلك الفرضية في شهادتها باعتبارها “قصة خيالية” قدمتها روسيا لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة الاميركية.