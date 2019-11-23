شكرا لقرائتكم خبر عن ذهَب لصرف جُرعته من الدواء فكان الموت أسرع.. وفاة شخص داخل صيدلية بالأردن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شخص ووفاته، داخل إحدى المستشفيات بالعاصمة الأردنية عمان.
وظهر الرجل قبل وفاته في مقطع الفيديو وهو يتحدث مع الصيدلي داخل المستشفى بعد أن طلب الدواء، منتظراً أن يقوم الصيدلي بتسليمه وصرفه له، إلا أنه انحنى فجأة ليضع رأسه على الطاولة الفاصلة بينه والصيدلي لثواني معدودة قبل أن يسقط على ظهره مفارقاً الحياة.
وأظهر مقطع الفيديو التفاعل الكبير والتحرك السريع للكادر الطبي القريب من الحالة داخل المستشفى، محاولين إسعافه بأسرع فرصة ممكنة.
ودعا مغردون بالرحمة والمغفرة للمتوفي، سائلين المولى عز وجل حسن الخاتمة، وذكَّر المغردون بعضهم البعض بتقوى الله والعمل الصالح، مستذكرين قول الحق تعالى “(وما تدري نفس بأي أرض تموت ).
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