شكرا لقرائتكم خبر عن «100 عملية إنقاذ».. جنوة الأكثر تضررًا من أمطار إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أجزاء من إيطاليا موجة من الطقس السىء مجددا، اليوم السبت، وكانت جنوة الواقعة بشمال غربى البلاد الأكثر تضررا.

وشهدت مدينة بولسيفيرا بجنوة أمطارا غزيرة، حسبما أعلنت سلطات منطقة ليجوريا على "تويتر".

وجرى إعلان أعلى درجات التأهب في منطقة ليجوريا عاصمة جنوة، اليوم السبت، وذكرت إدارة الإطفاء في جنوة إجراء أكثر من مائة عملية إنقاذ جراء السيارات العالقة والانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة.

انقطع الطريق السريع "أيه 7" من جنوة إلى ميلانو عند بولتسانيتو. وتواترت أنباء عن حدوث فيضانات في إقليم سافونا بمنطقة ليجوريا غرب جنوة وفي إقليم أليساندريا في بيدمونت.