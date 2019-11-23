شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وفرنسا تناقشان التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية والتعاون والعمل المشترك, إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وفرنسا تناقشان التعاون العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.