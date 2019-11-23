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الإمارات وفرنسا تناقشان التعاون العسكري

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في أبوظبي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي التي تزور الإمارات حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية والتعاون والعمل المشترك, إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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