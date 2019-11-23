تصاعد العنف في تشيلي والحكومة تدعو إلى الهدوء

سانتياجو ـ وكالات: دعت الحكومة التشيلية إلى الهدوء في مواجهة تصاعد العنف في التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المستمرة منذ خمسة أسابيع واسفرت عن سقوط 23 قتيلا وأكثر من ألفي جريح. وقال وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل “أريد توجيه نداء عميق وصادق إلى كل القوى السياسية لتدعو إلى السلام”، مؤكدا أن إحلال الهدوء “أهم مهمة لدينا اليوم كبلد”.

واعلنت السلطات أمس الاول أن عدد القتلى في التظاهرات التي بدات في 18 أكتوبر ارتفع إلى 23 شخصا بعد وفاة فتى في الثالثة عشرة من العمر في أريكا بشمال تشيلي. وقالت أمانة وزارة الداخلية في بيان أن “الشرطة اعلنت وفاة قاصر في الثالثة عشرة صدمته شاحنة صغيرة خلال تظاهرة”. وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 أكتوبر بسبب رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقرارا في أميركا الجنوبية.

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