العراق يعيد فتح معبر الشلامجة الحدودي مع إيران

بنس يزور بغداد

البصرة (العراق) ـ وكالات: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان إعادة فتح معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمام حركة المسافرين امس بعد إغلاقه لمدة أسبوع خلال احتجاجات حاشدة شهدها البلدان. ولم تذكر الهيئة سببا لقرارها. وأغُلق امعبر لالقريب من مدينة البصرة بجنوب العراق أمام المسافرين بموجب طلب من إيران يوم السبت الماضي حسبما ذكر مصدر أمني ودبلوماسي إيراني وقتئذ. ولم يؤثر الإغلاق على حركة السلع والتجارة. واندلعت احتجاجات شعبية في إيران الأسبوع الماضي بعد رفع أسعار الوقود بينما تجتاح بغداد وجنوب العراق احتجاجات تطالب بتغيير الحكومة. وانحسرت غالبية الاحتجاجات في إيران لكنها لا تزال مستمرة في العراق وإن كان معدل العنف تراجع كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية.

الى ذلك، أفادت مصادر في الحكومة العراقية بأن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة. وبحسب تقارير اخبارية فإن بنس تفقد خلال الزيارة قوات بلاده في العراق .

على صعيد آخر، أفاد مصدر امني بمحافظة نينوى العراقية مساء امس الاول بمقتل واصابة ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل. وقال النقيب أحمد العبيدي إن “انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام العليل أسفر عن مقتل شرطيين واصابة ضابط برتبة نقيب بالشرطة بجروح خطيرة “. من جانب أخر، نفذت خلية الصقور الاستخبارية عملية استباقية استهدفت عناصر داعش بسلسلة جبال بادوش بادوش غرب الموصل. وذكر بيان للخلية أن “قوات في خلية الصقور وفريقها التكتيكي وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت وبعملية استباقية، من قتل ستة من عناصر داعش كانوا ينوون شن عمليات ارهابية داخل مدينة الموصل”.