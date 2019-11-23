سوريا: عشرات القتلى والجرحى بانفجار في تل الأبيض

في السياسة 24 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

الجعفري: الدستور ملك حصري للسوريين

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:قُتل 10 أشخاص على الأقل، فيما أصيب 25 آخرون، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل الأبيض شمال سوريا. وقال ما يسمى بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” :”قُتل 10 أشخاص، وأصيب أكثر من 25 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض”. وأضاف المصدر أن إحصائية الضحايا ليست نهائية، وأنها “قابلة للزيادة”. وفي وقت سابق قتل جندي تركي وأصيب آخر في بلدة تل أبيض الحدودية في سوريا بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد من قوات حماية الشعب على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة خمسة أيام.

سياسيا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دستور سوريا ورسم مستقبلها هو ملك حصري للشعب السوري لا يمكن التنازل عنه مشيراً إلى أن أكبر خطر على لجنة مناقشة الدستور هو محاولة البعض التدخل في عملها وعرقلة جهودها. وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن امس شهدنا قبل أسبوعين انعقاد لجنة مناقشة الدستور بشكليها الموسع والمصغر وتعاملت الدولة السورية بمرونة وإيجابية خلال المرحلة التحضيرية لانعقاد اللجنة وهو الأمر الذي أكدت عليه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسون الذي بين في إحاطته أن الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة شهدت نقاشات تناولت جملة من القضايا المتعلقة بعملها واعتمدت لائحة الإجراءات الخاصة بها. وجدد الجعفري تأكيد سوريا على أهمية التقيد التام بمرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة بعمل لجنة مناقشة الدستور وفي مقدمتها احترام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها والملكية والقيادة السورية للعملية السياسية والدور الميسر والحيادي للمبعوث الخاص وعدم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة أو مواعيد مصطنعة بشأن عمل اللجنة أو التوصيات التي يمكن أن تخرج بها لأن صياغة دستور سوريا ورسم مستقبلها هو ملك حصري للشعب السوري لا يمكن الانتقاص منه ولا التنازل عنه.